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Результат шокировал: почему даже свежие покупные салаты — это игра в рулетку

Результат шокировал: почему даже свежие покупные салаты — это игра в рулетку

Купил, съел — в больницу! Как любители магазинных салатов рискуют жизнью? Что общего между салатом из магазина и тем, что сделали на кухне дома? Ресторанный триллер: как мясо из плова может перебраться в салат? Бывают ли безопасные закуски или лучше исключить это блюдо из своего меню? Ответы на вопросы нашла программа Пятого канала «Страна советов».

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