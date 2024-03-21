Купил, съел — в больницу! Как любители магазинных салатов рискуют жизнью? Что общего между салатом из магазина и тем, что сделали на кухне дома? Ресторанный триллер: как мясо из плова может перебраться в салат? Бывают ли безопасные закуски или лучше исключить это блюдо из своего меню? Ответы на вопросы нашла программа Пятого канала «Страна советов».
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