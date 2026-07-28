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В Латвии из-за «угрозы нацбезопасности» заблокировали сайты с советскими плакатами и историей

В Латвии из-за «угрозы нацбезопасности» заблокировали сайты с советскими плакатами и историей

Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) Латвии заблокировал доступ ещё к трём российским сайтам, усмотрев, в частности, «угрозу национальной безопасности», которую представляют советские плакаты и российская «интерпретация» истории.

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