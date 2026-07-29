В этом году на железной дороге в РТ погибли четыре ребенка, двое травмированы

Шесть детей получили травмы на железной дороге в этом году, четверо из них погибли. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель главного инженера Горьковской железной дороги Евгений Ананьин.
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