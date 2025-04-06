Турция 2025. Итоги

Окончательная карта маршрута учитывает незапланированную ветку до Афродисы. Общее впечатление: Турция — это больше, чем просто пляжный курорт, хотя инфраструктура на побережье, безусловно, рассчитана на лето и многое здесь недоступно.
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