Турция 2025. Итоги

﻿﻿Окончательная карта маршрута учитывает незапланированную ветку до Афродисы. Общее впечатление: Турция — это больше, чем просто пляжный курорт, хотя инфраструктура на побережье, безусловно, рассчитана на лето и многое здесь недоступно.