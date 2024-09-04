РЭО и Плехановка объявили набор на осенний цикл программ допобразования

Обучение по курсам повышения квалификации «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» и «Основы и принципы экономики замкнутого цикла», в создании которых участвовали эксперты Российского экологического оператора, стартует 30 сентября и 1 октября в Российском экономическом университете имени Г.