РЭО и Плехановка объявили набор на осенний цикл программ допобразования

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Обучение по курсам повышения квалификации «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» и «Основы и принципы экономики замкнутого цикла», в создании которых участвовали эксперты Российского экологического оператора, стартует 30 сентября и 1 октября в Российском экономическом университете имени Г.

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