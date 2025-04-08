На фоне понемногу, но улучшающихся отношений с Соединёнными Штатами, Россия в очередной раз дала понять – с недружественными государствами переговоры […] The post Переговоры с США пройдут в Стамбуле, переговоров с Японией не будет appeared first on Медиакратия.
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