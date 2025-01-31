Крушение самолёта в Вашингтоне: Найдены оба "чёрных ящика"

Специалисты обнаружили оба бортовых самописца с разбившегося в Вашингтоне пассажирского самолёта.Накануне страшная трагедия произошла в небе над Вашингтоном - пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолётом Sikorsky H-60.
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