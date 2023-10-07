Анчелотти объяснил, почему Модрич не проходит в состав «Реала»

Хорват в нынешнем сезоне чаще выходит на замену.Хорват в нынешнем сезоне чаще выходит на замену.Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему полузащитник Лука Модрич в сезоне-2023/2024 редко проходит в стартовый состав.
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