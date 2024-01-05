Российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников

Старший офицер пресс-центра российской группировки войск «Центр» Леонид Шаров сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) шести беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР).
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