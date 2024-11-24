Розы – признанные капризули в царстве цветов

Фото: Shutterstock.com / Москаленко Юлия Розы общепризнаны причудливыми в цветочном царстве. Большинству сортов кустарников требуется укрытие на зиму, многие подвержены мучнистой росе, пятнистости и другим заболеваниям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии