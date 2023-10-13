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Царьград

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Один миллион палестинцев выгоняют из домов: Израиль дал ООН 24 часа

Один миллион палестинцев выгоняют из домов: Израиль дал ООН 24 часа

Власти Израиля поставили ООН перед фактом: в течение суток с севера сектора Газа должны бежать 1,1 миллиона палестинцев.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Выводы к сожалению политики из Израиля из истории своего &quot;многострадального&quot; народа так и не сделали. Если их не остановит мировое сообщество, то ЕС захлестнет новая волна мигрантов, что повлечет за собой массовые выступления по всему миру арабов и мусульман, которое может перерасти к джихаду и еврейским погромам. Защитить своих единоверцев по всему миру Израиль не сможет, а власти тех государств где они начнутся ни чего не смогут сделать и противопоставить. Ставить свою элиту и политическую карьеру ни один политик не станет. Это самый радужный прогноз, а вот если начнутся террористические атаки внутри этих государств, тогда последствия просто непредсказуемые будут... Результат будет один англосаксы с жидомасонами сдадут Израиль в очередной раз, в этом они кровно заинтересованы и квази государство Израиль исчезнет... Больше шансов его воссоздать у евреев ни когда не будет.... Так что горячим головам надо хорошо подумать, а игра стоит свеч???
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