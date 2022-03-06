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Армия РФ уничтожила аэродром ВВС Украины в Староконстантинове

Армия РФ уничтожила аэродром ВВС Украины в Староконстантинове

Российские военные в воскресенье с помощью высокоточного оружия уничтожили аэродром военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове, рассказал в ходе очередного брифинга представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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