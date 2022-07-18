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«Одна из великих черт Трусовой – ее смелость и честолюбие. Но нельзя предсказать, когда это окупится, а когда приведет к проигрышу». Тренер Шебеко о серебре на Олимпиаде

Вадим Шебеко, тренер американской фигуристки Миа Калин, поделился мнением о выступлении россиянки Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине.

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