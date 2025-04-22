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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузьменко набрал 1+2 в дебютном матче в плей-офф НХЛ. У него 5 бросков и «+1» за 17:09 в 1-м матче серии с «Эдмонтоном»

Форвард «Лос-Анджелеса» принял участие в первой игре серии первого раунда Кубка Стэнли с «Ойлерс» (6:5).

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