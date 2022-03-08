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Фейк со сбитым российским Су-24 на Украине разоблачен

Фейк со сбитым российским Су-24 на Украине разоблачен

Генеральный штаб ВСУ не гнушается публикациями низкопробных фейков о происходящем на Украине. На официальном аккаунте украинского генштаба появилась публикация, в которой утверждается, что силами ВСУ был подбит "российский летательный аппарат".

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