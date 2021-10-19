О геноциде русского народа мы как то толерантно забываем

О геноциде русского народа мы как то толерантно забываем

ПОЧЕМУ МОЛЧАТ О КОНЦЛАГЕРЯХ АВСТРО-ВЕНГРИИ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ?   Почему мы забыли тех, кто умер за то, что решил остаться русским? Все знают, с какой жестокостью и последовательностью украинские власти подавляют желание каждого считать себя русским.

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Андрей Маевич
Андрей Маевич
Андрей Маевич
Андрей Маевич

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