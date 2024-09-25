Осень на носу. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подтвердил, что к концу недели и дожди зарядят, и будет холодать.
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Осень на носу. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подтвердил, что к концу недели и дожди зарядят, и будет холодать.