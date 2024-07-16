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Под Краснодаром на полном ходу загорелся китайский внедорожник

Под Краснодаром на полном ходу загорелся китайский внедорожник

Известно, что это уже третий подобный инцидент с автомобилем марки GAC.На трассе под Краснодаром прямо во время движения вспыхнул внедорожник марки GAC.

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