Предприятие ПАО "ЕВРАЗ" возместило ущерб, нанесённый реке Вязовке в Свердловской области

По решению арбитражного суда с компании взыскали 3,2 миллиона рублей.31 августа. /MEDIA TALK/. По решению арбитражного суда с компании взыскали 3,2 миллиона рублей.
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