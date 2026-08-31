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Предприятие ПАО "ЕВРАЗ" возместило ущерб, нанесённый реке Вязовке в Свердловской области

Предприятие ПАО "ЕВРАЗ" возместило ущерб, нанесённый реке Вязовке в Свердловской области

По решению арбитражного суда с компании взыскали 3,2 миллиона рублей.31 августа. /MEDIA TALK/. По решению арбитражного суда с компании взыскали 3,2 миллиона рублей.

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