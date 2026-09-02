Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Система уничтожила врача, когда он спас жену и ребёнка

Система уничтожила врача, когда он спас жену и ребёнка

Кирилл Кабанов: Система уничтожила врача, когда он спас жену и ребёнка Кардиохирург защищал жену и ребёнка, но система уничтожила его.

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Новый комментарий от пользователя
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ninikooo Митусова

Как это по- нашему , по-российски- наказать « по полной врача, защищавшего семью и « штрафовать убийц- мигрантов. У врача не было денег для « благодарности « судье, а у ОПГ- диаспор всегда есть большие суммы для « отмазывания  всяких ублюдков за совершение тяжких преступлений, совершенных намеренно.