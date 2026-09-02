Кирилл Кабанов: Система уничтожила врача, когда он спас жену и ребёнка Кардиохирург защищал жену и ребёнка, но система уничтожила его.
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Следователя, прокурора, судью - в ТЮРЬМУ !
Как это по- нашему , по-российски- наказать « по полной врача, защищавшего семью и « штрафовать убийц- мигрантов. У врача не было денег для « благодарности « судье, а у ОПГ- диаспор всегда есть большие суммы для « отмазывания всяких ублюдков за совершение тяжких преступлений, совершенных намеренно.
В клетке должны сидеть люди представляющии опасность для общества, для какого общества опасен врач?
Чиновному идиотизму предела нет. А он просто необходим.
Судей необходимо наказать и запретить работать в судах и правоохранительных органах.
Это просто писец! Как же эту статью про "превышение необходимой самообороны" НАТЯГИВАЮТ.
А следователи и судьи, которые вели это дело ГДЕ ЛЕЧИТЬСЯ БУДУТ ?
Система-это разъяснения Верховного суда.А тут решение конкретного судьи.Не надо путать.
Судью - на нары