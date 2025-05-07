География перекрытий в центре Петербурге стихийно расширяется. Водители в Навигаторе Яндекса жалуются на перекрытый Литейный мост.
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География перекрытий в центре Петербурге стихийно расширяется. Водители в Навигаторе Яндекса жалуются на перекрытый Литейный мост.