Warhorse выпустила 5-часовой игрофильм Kingdom Come: Deliverance, чтобы вы освежили память п...

Warhorse выпустила 5-часовой игрофильм Kingdom Come: Deliverance, чтобы вы освежили память перед выходом сиквелаWarhorse Studios опубликовала видеоролик продолжительностью более пяти часов, раскрывающий весь сюжет Kingdom Come: Deliverance.
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