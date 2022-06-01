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Бизнесу запрещено принуждать потребителей к разглашению персональных данных

Бизнесу запрещено принуждать потребителей к разглашению персональных данных

Последнее время все чаще появляется информация в интернете об утечке персональных данных потребителей, которые пользовались услугами интернет-магазинов, а также сайтами-агрегаторами.

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