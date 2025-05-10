Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 567 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    ...Прекращение огня станет концом конфликта.... ( Келлог)... ( Разумеется, чем человек ДОЛЬШЕ ЖИВЕТ, ТЕМ ОН СТАНОВИТС...Спецпосланник Кел...
  • Вера Роднова
    Хряк.Сибига: Украина г...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Мелкое хулиганство, это года сорвал мокрую простынь с бельевой верёвки. Подонок!В Белгороде задер...

МВД: мошенники стали красть деньги через приложение с удаленным управлением

МВД: мошенники стали красть деньги через приложение с удаленным управлением

Мошенники начали похищать деньги и персональные данные через приложение удаленного доступа. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх