Вышел новый экшен с 8-битной графикой и двумя персонажами, который напоминае...

Вышел новый экшен с 8-битной графикой и двумя персонажами, который напоминает первые части CastlevaniaСтудия Squidbit Works выпустила на PC и консолях олдскульный экшен с элементами платформера Lords of Exile, который по геймплею и графике сильно напоминает первые части серии Castlevania.