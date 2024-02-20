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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Путин приказал правительству увеличить доходы россиян

Путин приказал правительству увеличить доходы россиян

Этому вопросу члены кабмина в 2024 году должны уделить особое внимание Президент России Владимир Путин поручил правительству сосредоточиться на повышении реальных доходов населения в 2024 году, сообщили в Кремле.

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