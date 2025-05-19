В Адыгее идёт голосование за благоустройство общественных территорий

Уже почти месяц в Адыгее проходит рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которое проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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