Мало заработать. Эксперт Маслова пояснила, почему люди не могут разбогатеть

Есть ли у вас в окружении люди, которые много работают и мало зарабатывают? А те, кто не так много работают, но много зарабатывают? Много работают и много зарабатывают? Мало работают и мало зарабатывают? Не работают, но имеют много денег? Получается, количество приложенных усилий напрямую не влияет на благосостояние.