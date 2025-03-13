Мало заработать. Эксперт Маслова пояснила, почему люди не могут разбогатеть

Есть ли у вас в окружении люди, которые много работают и мало зарабатывают? А те, кто не так много работают, но много зарабатывают? Много работают и много зарабатывают? Мало работают и мало зарабатывают? Не работают, но имеют много денег? Получается, количество приложенных усилий напрямую не влияет на благосостояние.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии