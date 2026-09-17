Рекрутер Мурадян посоветовал копить на шесть месяцев без работы

Перед увольнением стоит накопить сумму, которой хватит на полгода без зарплаты, заявил руководитель агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
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