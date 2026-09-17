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Рекрутер Мурадян посоветовал копить на шесть месяцев без работы

Рекрутер Мурадян посоветовал копить на шесть месяцев без работы

Перед увольнением стоит накопить сумму, которой хватит на полгода без зарплаты, заявил руководитель агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

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