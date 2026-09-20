Западный Берег и сектор Газа: Израильский поселенец был убит в районе Неве-Цуф (также известном как Халамиш) в провинции Рамалла на Западном берегу во второй половине дня, когда вооруженный мужчина открыл огонь по группе купающихся людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым