Хавбек «Айнтрахта» Камада верит в успех против «Барсы»: «Мы каждый год выигрываем у «Баварии» как минимум один матч»

Даити Камада заявил, что «Айнтрахт» способен пройти «Барселону» в Лиге Европы. Полузащитник немецкого клуба высказался перед первым матчем 1/4 финала, который пройдет сегодня во Франкфурте.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх