В Красноярском крае вынесен приговор бывшему первому заместителю главы Богучанского района, признанному виновным в получении взяток

На основании собранных следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательств вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего первого заместителя главы Богучанского района Красноярского края.
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