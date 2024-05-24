Свердловский поселок превращают в рай для охотников и рыбаков

Поселок Гари в Свердловской области активно благоустраивают для охотников и рыбаков. Об этом рассказал глава Гаринского городского округа Сергей Величко на пресс-конференции ТАСС, посвященной началу летнего туристического сезона.
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