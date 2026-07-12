Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 105 подписчиков

В России растет спрос на электроавтомобили

В России растет спрос на электроавтомобили

В России растёт спрос на электромобили с пробегом. Продажи таких машин выросли более чем на 30%. Среди покупателей б/у электротехники устойчивый спрос держится на японских моделях, причём абсолютным хитом вторичного рынка остаётся Nissan Leaf — на эту модель приходится свыше четверти всех сделок в сегменте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии