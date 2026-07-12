В России растет спрос на электроавтомобили

В России растёт спрос на электромобили с пробегом. Продажи таких машин выросли более чем на 30%. Среди покупателей б/у электротехники устойчивый спрос держится на японских моделях, причём абсолютным хитом вторичного рынка остаётся Nissan Leaf — на эту модель приходится свыше четверти всех сделок в сегменте.