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На госзакупках появятся контракты от международных организаций

На госзакупках появятся контракты от международных организаций

Минэкономразвития готовит изменения, которые позволят публиковать в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) данные о тендерах, проводимых международными финансовыми организациями, заявили «Известиям» в ведомстве.

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