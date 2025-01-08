На госзакупках появятся контракты от международных организаций

Минэкономразвития готовит изменения, которые позволят публиковать в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) данные о тендерах, проводимых международными финансовыми организациями, заявили «Известиям» в ведомстве.
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