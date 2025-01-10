RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 443 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    "Российский капитан", гражданин Соединённых Штатов, был когда-то в Сборной России по хоккею! Может уже хватит восхища...Овечкин не смог з...
  • Алекс Кузь
    Для безработных рф эти санкции на руку. В стране миллионы , которым санкции по барабану. А тут из сша предлагают рабо...Минфин США разреш...
  • Алекс Кузь
    Санкции - это оскорбление государственности РФ. Англы как то практиковали пиратство. Дело пригожина нужно продолжать....Блинкен: новые са...

Депутат Чепа назвал провокацией заявление президента Литвы про Калининград

Депутат Чепа назвал провокацией заявление президента Литвы про Калининград

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Калининград «исторически литовский город», который должен носить соответствующее название.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх