ВСУ отрезали Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины, ударив по последней линии связи Запорожская АЭС оказалась отрезана от энергосистемы Украины, ВСУ отрезали Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины, ударив по последней линии связи Запорожская АЭС оказалась отрезана от энергосистемы Украины, так как ВСУ повредили последнюю линию связи, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.