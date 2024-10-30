Стали известны недоработки смоленских следователей по преступлениям в сфере нацпроектов

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заслушал доклады от территориальных управлений, в том числе руководителя СУ СК по Смоленской области Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провёл в режиме видеоселектора оперативное совещание по вопросам расследования преступлений в сфере реализации национальных проектов, на котором стало известно о недоработках в работе ряда региональных управлений, в том числе по Смоленской области.