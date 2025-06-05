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Медведев: после слов Трампа Мерц на мгновение ощутил себя «бандеровской гнидой»

Медведев: после слов Трампа Мерц на мгновение ощутил себя «бандеровской гнидой»

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что немецкий канцлер Фридрих Мерц после слов президента США Дональда Трампа о высадке союзников в Нормандии в 1944 году на мгновение почувствовал себя «бандеровской гнидой».

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