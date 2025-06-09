Депутат Якубовский: тарифы ЖКХ в регионах индексируют в среднем на 11,9%

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России увеличатся с 1 июля 2025 года примерно на 11,9%. Об этом рассказал член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в интервью РИА Новости.
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