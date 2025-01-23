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Царьград

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В Архангельске судят виновника жуткого ДТП, в котором погибла женщина

В Архангельске судят виновника жуткого ДТП, в котором погибла женщина

В Архангельске идет судебный процесс по жуткому ДТП на Маймаксанском шоссеВ Архангельске идут судебные разбирательства по обвинению 38-летнего мужчины, который совершил смертельное ДТП на Маймаксанском шоссе.

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