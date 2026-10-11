Санкт-Петербург в индийском марафоне: что ждет на «Днях Индии» в «Балтийском доме»

Санкт-Петербург готовится к настоящему культурному фурору! С 12 по 13 октября в рамках XXXVI Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» пройдут «Дни Индии» — настоящий праздник индийской культуры, который обещает стать незабываемым для всех, кто любит искусство, кино и экзотические вкусы.
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