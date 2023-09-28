В Ростове-на-Дону сбежал из-под следствия обвиняемый в обрушении зрительных трибун на гребном канале

В Ростове-на-Дону сбежал из-под следствия обвиняемый в обрушении зрительных трибун на гребном каналеВ среду вечером, 27 сентября, стало известно о том, что бывший директор спортивной школы олимпийского резерва № 5 Ростовской области Андрей Петров сбежал из-под домашнего ареста и скрылся в неизвестном направлении.