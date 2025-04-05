На время ремонта Комсомольского моста автобусы будут ходить по Карла Либкнехта и Бударина. После этого транспорт пойдет по Юбилейному мосту и выедет на проспект Карла Маркса.
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На время ремонта Комсомольского моста автобусы будут ходить по Карла Либкнехта и Бударина. После этого транспорт пойдет по Юбилейному мосту и выедет на проспект Карла Маркса.