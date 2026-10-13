Суд взыскал с работодателя отпускные для 5 экс-сотрудников

Суд в Новосибирской области удовлетворил пять исков бывших сотрудников частного охранного предприятия о взыскании отпускных в размере от 30,5 до 42,3 тысячи рублей, а также назначил каждому компенсацию морального вреда от 3,5 до 5 тысяч рублей.
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