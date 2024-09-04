Эксперты ЭИСИ объяснили, каким будет просвещение в России

МОСКВА, 4 сентября, ФедералПресс. Эксперты ЭИСИ поделились видением будущего просвещения в России на круглом столе под названием «Просветительская деятельность России XXI века», который прошел 4 сентября в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
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