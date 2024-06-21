Федерация футбола Косова повторно обратилась в УЕФА из-за поведения сербских фанатов

Федерация футбола Косова направила повторную жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на поведение болельщиков сборной Сербии в матче с командой Словении на чемпионате Европы — 2024 в Германии.
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