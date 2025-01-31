Ведомство Маска закрыло доступ к базе данных госслужащих США

В США решением Департамента по эффективности правительства (DOGE, Department of Government Efficiency) заблокирован доступ кадровых подразделений различных ведомств к единой базе данных с персональными данными федеральных служащих.
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