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Ведомство Маска закрыло доступ к базе данных госслужащих США

Ведомство Маска закрыло доступ к базе данных госслужащих США

В США решением Департамента по эффективности правительства (DOGE, Department of Government Efficiency) заблокирован доступ кадровых подразделений различных ведомств к единой базе данных с персональными данными федеральных служащих.

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