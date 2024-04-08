Ландшафтный парк «Митино» объявил конкурс на самое креативное селфи

Ландшафтный парк «Митино» проведет конкурс на самое креативное селфи. Как сообщили в пресс-службе парка, для участия в конкурсе нужно с 1 апреля и до 31 мая 2024 года сделать яркие селфи-кадры в ландшафтном парке «Митино».