Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента продолжается Журналистам Агентства городских новостей «Москва» стало известно, что известный телеведущий Игорь Угольников поддерживает решение Владимира Путина баллотироваться на выборах, которые пройдут в стране с 15 по 17 марта 2024 года.
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