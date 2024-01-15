Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента продолжается Журналистам Агентства городских новостей «Москва» стало известно, что известный телеведущий Игорь Угольников поддерживает решение Владимира Путина баллотироваться на выборах, которые пройдут в стране с 15 по 17 марта 2024 года.